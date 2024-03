Moloney-Guevara por titulo mundial interino WBC en Australia Por. Gabriel F. Cordero El oponente ha cambiado, pero hay mucho en juego para el destacado australiano Andrew Moloney. El ex campeón mundial mexicano, Pedro Guevara ahora peleará contra Moloney por el título mundial interino vacante de peso gallo junior del CMB el domingo 12 de mayo en el RAC Arena en Perth, Australia Occidental. Guevara reemplaza al campeón mundial interino actual Carlos Cuadras, quien se vio obligado a retirarse de la pelea debido a un desgarro y cirugía en el tendón de Aquiles sufrido en el entrenamiento. Moloney-Guevara será el evento co-estelar del enfrentamiento por el título mundial vacante de peso ligero de la FIB entre Vasiliy Lomachenko y George Kambosos Jr. Ex campeón Walters vence a Adorno en Florida Exitosa primera edición de Pacquiao-Elorde Awards Like this: Like Loading...

