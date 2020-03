Round 12 con Mauricio Sulaiman: El Boxeo en Películas Por Mauricio Sulaimán

Hijo de José Sulaimán / Presidente del CMB Nuestro deporte es el que tiene la mayor representación en todas las formas de arte en todo el mundo, pero especialmente en el cine, ya que el boxeo nos ha dado guiones increíbles basados ​​en el boxeo, la vida de luchadores legendarios, historias de ficción e incluso historias desconocidas. Artistas legendarios han participado en películas de boxeo. ¡Desde Charlie Chaplin en City Lights hasta el creador de personajes de Rocky, Sylvester Stallone, quien ha brindado al mundo grandes momentos de emoción durante cinco décadas! Otros grandes del cine que han protagonizado películas de boxeo incluyen: Robert De Niro (Raging Bull), Denzel Washington (The Hurricane), Kirk Douglas (Champion), Will Smith (Ali), Clint Eastwood, Hilary Swank y Morgan Freeman (Million Dollar Baby) ), Paul Newman (Alguien ahí arriba me quiere), Mark Wahlberg (The Fighter), Russell Crowe (Cinderella Man), la película de boxeo mexicana del ídolo popular Pedro Infante, llamada Pepe El Toro, y muchos más. También hay documentales de boxeo formidables. La vida de cualquier boxeador es en sí misma un guión para Hollywood, y no hay excepción. Cada historia está llena de drama, lo que genera emociones al más alto nivel posible. Desde el aficionado que no tuvo éxito hasta los legendarios campeones, todos tuvieron que superar innumerables obstáculos. Algunos documentales que no podemos dejar de mencionar son: Oscuridad imperdonable: el ascenso y la caída de Jack Johnson, el primer boxeador negro en ganar el campeonato mundial de peso pesado. Lo hizo en un momento y durante una época en que el racismo estaba impregnado en la sociedad, un hecho que la gente no lo perdonaba por ser negro y derrotar a los boxeadores blancos, además de casarse con una mujer blanca. Cuando éramos reyes: probablemente el mejor de todos. Cuenta lo que fue la gran carta de boxeo en Zaire, ahora Congo. La pelea donde Muhammad Ali recupera el campeonato mundial de peso pesado al derrotar al aparentemente invencible George Foreman. Es maravilloso, ilustrativo y altamente motivador. Soy Durán: formidable, simplemente único. 30 por 30: es una serie de documentales deportivos producidos por ESPN. Hay varios capítulos de boxeo que son fascinantes, como los protagonizados por Sugar Ray Leonard contra Roberto Durán y Ali contra Larry Holmes. Actualmente, las series de televisión han generado los aspectos más interesantes. El boxeo no está muy lejos. Mi amigo Fernando Barbosa ha sido el cerebro detrás de las dos series que han sido un éxito absoluto en América Latina: El César, de JC Chávez y Monzón. También hay un sensacional llamado “Lights Out” en el que Holt Callany interpreta el papel del campeón de peso pesado del mundo, diez episodios de puro drama. En cuanto a las películas, hay muchos foros que intentan calificar y llegar a los diez primeros. Es muy difícil formular tal lista. Hay diferentes épocas y gustos, algunos son muy artísticos, otros emocionales, y llegar a un consenso es complicado. Aquí está mi lista, los 10 mejores del boxeo en el cine. Por razones de espacio, Rocky va como uno. Mis favoritos en esta serie están en el siguiente orden: Rocky I, Rocky III, Rocky IV, Creed, Rocky II, Creed 2 y Balboa. 1. Rocky Sylvester Stallone se convirtió en el mayor embajador de boxeo del mundo. El número uno de 1976 ganó el Oscar, y hasta el día de hoy, continúa inspirando y motivando a millones de personas. 2. El huracán. Denzel Washington interpreta el papel del luchador Rubin Hurricane Carter, quien fue encarcelado injustamente por motivos raciales durante 23 años, al igual que fue el número 1 del mundo en la división de peso mediano. Durante la convención anual del CMB en Las Vegas en 1992, el CMB le entregó un cinturón y lo nombró Campeón del Mundo de Honor. Al final de la película, la escena real sale cuando mi papá lo corona. ¡Por eso es uno de

mis favoritos! 3. El campeón. Hay dos versiones: una de 1931 y la versión de 1979 protagonizada por Jon Voight. Una película que requiere un paquete de Kleenex a tu lado. 4. Raging Bull. Robert De Niro representó magistralmente la cruda vida de uno de los grandes del ring, Jake LaMotta. 5. Cinderella Man. Russell Crowe interpreta a un luchador hambriento durante la Gran Depresión de la década de 1930. James Braddock capturó el campeonato mundial de peso pesado en una película muy inspiradora. 6. Caballero Jim. La historia del primer campeón mundial de la era moderna del boxeo, Jim Corbett, protagonizada por Errol Flynn. 7. Sangre por esto. Es la verdadera historia de Vinny Paz. Ganando gloria como campeón mundial sufre un devastador accidente automovilístico. Los médicos dudaron de que pudiera volver a caminar. Su determinación y coraje lo llevaron a convertirse nuevamente en campeón mundial de boxeo. 8. Pepe El Toro. Imposible perderse este drama del gran Pedro Infante. 9. Zurdo. Lleno de grandes emociones. 10. Million Dollar Baby. El drama de un boxeador y cómo cambia la vida con un accidente en el ring. Gracias, acepto cualquier comentario, idea o recomendación en contact@wbcboxing.com Entrenamiento de Árbitros de la AMB mientras apoyan "Quedarse en Casa" Derrick Jefferson en lucha por la vida contra el coronavirus en Michigan

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.