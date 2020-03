Derrick Jefferson en lucha por la vida contra el coronavirus en Michigan Por David Finger Derrick Jefferson, ex contendiente de peso pesado del ranking mundial, está luchando por su vida en Michigan después de dar positivo por COVID-19. Según WXYZ en Detroit, Jefferson, de 52 años, se encuentra actualmente en coma inducido médicamente y con un ventilador después de ser ingresado en el Hospital Beaumont en Royal Oak, Michigan. Sin embargo, los miembros de la familia le dijeron a WXYZ que su condición está mejorando. Jefferson explotó en la escena cuando venció con un nocaut a Maurice Harris en noviembre de 1999. La pelea televisada por HBO es ampliamente considerada como una de las peleas de peso pesado más explosivas y emocionantes de la década, y en 2001 Jefferson peleó contra Wladimir Klitschko por el mundo de la OMB. título de peso pesado, perdiendo por nocaut. Su última pelea fue una pérdida por detención ante DaVarryl Williamson en 2005. Su récord fue de 28-4-1, 21 KOs. 9 de mayo se aplaza el enfrentamiento entre Shields y Dicaire

