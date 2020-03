9 de mayo se aplaza el enfrentamiento entre Shields y Dicaire Con el mundo actualmente enfocado en combatir la pandemia de Coronavirus, Salita Promotions ha tomado la decisión de posponer y reprogramar la lucha indiscutible por el campeonato mundial Claressa Shields vs Marie-Eve Dicaire, originalmente programada para el 9 de mayo en el Centro de Eventos Dort Federal Credit Union en Flint, Mich., Y vivo en Showtime. Salita Promotions continuará monitoreando las circunstancias de cerca y trabajará diligentemente con Dort Federal Credit Union Event Center, Showtime y funcionarios estatales para anunciar una nueva fecha tan pronto como las condiciones sean favorables. Derrick Jefferson en lucha por la vida contra el coronavirus en Michigan Berchelt dice que espera enfrentar pronto a Valdez

