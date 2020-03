Berchelt dice que espera enfrentar pronto a Valdez Desde su casa en Hermosillo, Sonora, México, el campeón súper pluma del WBC, Miguel “Alacrán” Berchelt habló con los periodistas a través de “Facebook Live”. Berchelt (37-1, 33 KOs) dijo que se mantenía en forma haciendo ejercicio en casa y corriendo por las mañanas “con las precauciones adecuadas, manteniendo una distancia segura, corriendo solo y cumpliendo con las medidas de higiene”. Berchelt declaró que quiere enfrentar al invicto campeón de peso pluma Oscar Valdez a continuación y la firma del contrato está cerca. “Es una pelea que ambos queremos, ambos estamos representados por Top Rank y es una pelea que la gente quiere ver, una guerra que hace que uno de nosotros trascienda, y es México contra México”, dijo. Agregó que también es una pelea ver quién es el mejor entrenador, Eddy Reynoso (Valdez) o Alfredo Caballero (Berchelt). 9 de mayo se aplaza el enfrentamiento entre Shields y Dicaire Tradicional ¨Martes de Cafe del WBC¨ en Linea

