Entrenamiento de Árbitros de la AMB mientras apoyan “Quedarse en Casa” El boxeo, al igual que muchas otras actividades, se ha ralentizado o se ha detenido globalmente. Sin embargo, esta no es una razón para que los protagonistas dejen de mejorar todos los días. Incluso los árbitros de boxeo pueden seguir trabajando, como lo explicó Luis Pabón en un video realizado para la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), y que forma parte del conjunto de actividades que la Academia AMB ha estado desarrollando durante meses para capacitar a los árbitros en todo el mundo. – El trabajo del árbitro es muy importante en el ring. Pabón dice que imaginar situaciones diferentes y cómo proceder en algunas de ellas puede ayudar a los árbitros a hacer mejor su trabajo. Desde sus propios hogares y en medio de esta situación, los árbitros pueden continuar practicando todos los días en beneficio del boxeo. El árbitro Puertorriqueño tiene mucha experiencia y ha estado en grandes campeonatos mundiales, pero es un ejemplo de que nunca debemos dejar de aprender y mejorar. Japón reanudará espectáculos de boxeo en mayo Round 12 con Mauricio Sulaiman: El Boxeo en Películas

