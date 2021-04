Ring City anuncia cartelera del 22 de abril en NY Ring City USA anunció hoy los enfrentamientos de cartelera para su evento del 22 de abril desde la Academia Militar de EE. UU. En West Point, NY y en vivo por NBCSN. En una pelea por el título mundial de peso pluma femenino será entre la campeona mundial de la AMB Jelena Mrdjenovich (41-10-2, 19 KOs) y Erika Cruz Hernandez (12-1, 3 KOs). También se presentan los prospectos invictos de peso welter junior Juan Pablo ‘El Pivi’ Romero (13-0, 9 KOs) contra Jonathan ‘Thunder’ Navarro (17-0, 9 KOs). El espectáculo está encabezado por el choque de peso pesado previamente anunciado entre los contendientes invictos Jermaine Franklin (20-0, 13 KOs) y Stephan Shaw (14-0, 10 KOs). La acción adicional de la cartelera se transmitirá en vivo en todo el mundo en Twitch. Armed Forces Network Europe and Pacific también pondrá la transmisión a disposición de las fuerzas estadounidenses que prestan servicios en el extranjero en AFN Boxeo profesional en Vero Beach este sábado Ocampo regresa el sábado en Tijuana

