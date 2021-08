Rigondeaux: voy a domesticar a Casimero Foto: Hosanna Rull / iRull Fotos El campeón mundial de dos divisiones Guillermo Rigondeaux dio una idea de su campo de entrenamiento mientras se prepara para enfrentarse al campeón mundial de peso gallo de la OMB, John Riel Casimero, el 14 de agosto en el evento principal en vivo por SHOWTIME desde Dignity Health Sports Park en Carson, California. Esto es lo que Rigondeaux dijo sobre el campo de entrenamiento con Ronnie Shields y más: Sobre su próximo enfrentamiento con John Riel Casimero: “Ha sido un campamento muy concentrado, y he encontrado inspiración viendo los Juegos Olímpicos, y me ha encendido una chispa. Ganar dos medallas de oro en mis primeros años me da un incentivo adicional para ganar esta pelea. Quiero demostrarle al mundo que soy uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos y que me queda mucho por dar en este deporte. Estoy seguro de que voy a hacer eso contra el peleador más evitado en mi categoría de peso. Casimero es un peleador peligroso y un golpeador muy poderoso, pero lo voy a domar con grandes habilidades de boxeo ”. Sobre su reciente campo de entrenamiento con el entrenador Ronnie Shields: “El entrenamiento en Texas con Ronnie Shields ha sido fantástico y nuestra energía trabajando juntos es fantástica. Ronnie ha tenido muchos campeones mundiales y tiene un gimnasio de boxeo muy profesional, con muchos campeones mundiales y luchadores que compiten al más alto nivel de este deporte. Estoy motivado para trabajar duro, no solo para alcanzar mis propias metas, sino por todos los jóvenes luchadores en el gimnasio que están motivados y enfocados. La atmósfera me ha aportado algo nuevo. Estoy revivido y me siento joven de nuevo “. Sobre la lucha por el título mundial de la OMB: “Siempre se siente bien pelear por un título mundial, y he tenido el título de la OMB antes después de vencer a Nonito Donaire, pero esta vez me enfrentaré a un joven león hambriento. Estoy buscando capturar otro título mundial y dar otra gran pelea de la que los fanáticos hablarán durante años “. Al regresar al ring después de un año de descanso: “Me siento bien. Creo que en este punto de mi carrera, todo el tiempo fuera del ring ayuda. Sé pelear y sé entrenar, lo grande es saber recuperarme y no dañar mi cuerpo. Estoy haciendo un buen trabajo para mantenerme en forma en el gimnasio, pero sin sobreentrenamiento. Una victoria contra Casimero hará maravillas en mi carrera ”. Anuncian mas combates en PPV de Pacquiao-Spence Bermúdez recibe su cinturón AMB en México

