Bermúdez recibe su cinturón AMB en México El mexicano Esteban Bermúdez fue presentado este miércoles pasado con su cinturón de campeón de peso minimosca de manos del presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Gilberto Jesús Mendoza. El evento se llevó a cabo en un prestigioso hotel de la Ciudad de México y contó con la destacada presencia de la Campeona Femenina de Peso Pluma de la AMB Erika Cruz y la ex Campeona de Peso Mínimo Femenino de la AMB Anabel “La Avispa” Ortiz, quienes, junto con la Presidenta de la AMB, fueron las encargadas de presentar el cinturón de campeón a Bermúdez. “Estoy muy emocionado de tener mi cinturón. Ahora viene la parte más difícil, que es retenerlo. Quiero agradecer a todos los que me ayudaron: mi papá, mi entrenador y la AMB ”, dijo Bermúdez. Por su parte, Mendoza mostró su satisfacción por estar en México y coronarse campeón en un país tan importante para el boxeo: “Teníamos una deuda de tener una mayor presencia en el país. Por supuesto, no venimos aquí con la intención de competir. Tengo mucho respeto por el CMB y Mauricio Sulaimán ”. Bermúdez, ahora con el cinturón en las manos, afirmó que está dispuesto a “trabajar aún más duro”, porque sabe que tendrá un desafío difícil, ya que su rival obligatorio será el Súper Campeón de Peso Mosca Ligero AMB, el japonés Hiroto Kyoguchi. Rigondeaux: voy a domesticar a Casimero Boxeo en Miami de 20 de Agosto

