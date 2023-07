Resultados desde Tijuana El peso mosca Gustavo “Smiley” Pérez (11-1, 2 KOs) de Ensenada, México, derrotó por decisión unánime a su compatriota Carlos Zaleta (11-2, 7 KOs) en diez asaltos el viernes por la noche en el Auditorio Municipal Fausto Gutiérrez Moreno en Tijuana, Baja California. México con ESPN Knockout en Latinoamérica televisando el evento. Zaleta presionó la acción durante toda la pelea en su haber, pero no fue una agresión efectiva. El zurdo Pérez fue demasiado esquivo a la defensiva y muy preciso a la ofensiva con una variedad de golpes que conectó a lo largo de la pelea. Las tarjetas de puntuación oficiales de los jueces reflejaron el desempeño de Pérez en 100-90 y 99-91 (dos veces). Resultados desde República Dominicana Canelo peleará con Jermell el campeón de las 154 libras no con Jermall el de las 160 libras Like this: Like Loading...

