Resultados desde República Dominicana Por Robert Coster El viernes por la noche, la boxeadora dominicana Claribel Mena (11-1, 7 KOs) ganó el cinturón de peso mediano de la AMB Fedelatin jr con un nocaut técnico en el tercer asalto sobre la colombiana Paulina Cardona (25-29-7, 11 KOs) en el Club Mauricio Báez en Santo. Domingo, República Dominicana. En otros resultados, el contendiente al título de peso mosca de la AMB, Norberto Jiménez (32-10-6, 17 KOs) ganó por KO en tres asaltos al venezolano Gilbert González (18-6-1, 13 KOs). En un combate femenino en el peso ligero, Vivian Rodríguez (4-0) sorprendió a la querida del público Dyana Vargas (16-1, 10 KOs) con una decisión en ocho asaltos. El peso ligero Misael Vázquez (13-4-1, 11 KOs) empató a seis asaltos con el destacado aficionado estadounidense Kaipos Gallegos (1-0, 1 KO). La multitud que asistió en general sintió que Vásquez merecía la victoria. Se pedira una revancha. Promotor: Shuan Boxing Promotion Marshall y Jonas victoriosas en Inglaterra Resultados desde Tijuana Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.