Marshall y Jonas victoriosas en Inglaterra La ex campeona mundial de peso mediano de la OMB Savannah Marshall (13-1, 10 KOs) destronó la campeona mundial indiscutible de peso súper mediano Franchon Crews-Dezurn (8-2, 2 KOs) por decisión mayoritaria en diez asaltos el sábado en el AO Arena en Manchester, Inglaterra. La pelea fue fea y parecia mas de lucha libre. Las puntuaciones fueron 95-95, 99-92, 97-92. La campeona mundial unificada de peso mediano junior Natasha Jonas (14-2-1, 9 KOs) detuvo a la dos veces retadora al título Kandi Wyatt (11-5, 3 KOs) para reclamar la corona vacante de peso welter de la FIB. El árbitro Marcus McDonnell descartó el unilateral combate en el octavo round. Esquiva Falcao habla sobre su controversial derrota por título de la FIB en Alemania Resultados desde República Dominicana Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.