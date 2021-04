Resultados desde Oklahoma El invicto peso ligero junior “Prince” Albert Bell (18-0, 5 KOs) superó a Manuel Rey Rojas (20-5, 6 KOs) en ocho rounds. Las puntuaciones fueron 78-73 3x. El medallista de oro olímpico de 2016 Robson Conceição (16-0, 8 KOs) ganó por KO en el séptimo asalto a Jesús Antonio Ahumada (17-4, 11 KOs) en un combate de peso ligero junior. Un gancho de izquierda remató a Ahumada. El invicto peso pesado Trey Lippe Morrison (17-0, 17 KOs), hijo del ex campeón de peso pesado Tommy Morrison, anotó un insatisfactorio nocaut técnico en el tercer asalto sobre Jason Bergman (27-20-2, 18 KOs). Bergman aparentemente derribó a Morrison en la primera ronda, pero se consideró un desliz. Bergman luego discutió con el árbitro y le dio a Morrison tiempo extra para recuperarse. En la tercera ronda, Bergman cayó solo cuando se torció el tobillo y la pelea terminó. Hora 1:27. El peso pluma Duke Ragan (4-0, 1 KO) superó por puntos a Charles Clark (3-7-1, 1 KO) en seis asaltos. 60-54 3x. El invicto peso pesado Jeremiah Milton (3-0, 3 KOs) anotó un KO en el primer asalto sobre Jayvone Dafney (2-3, 2 KOs). Dafney se puso de pie tras un derechazo. El tiempo era 1:19. El invicto peso pesado Sonny “The Bronco” Conto (7-0, 6 KOs) anotó un KO en el primer asalto sobre Waldo Cortes (6-4, 3 KOs). Una mano derecha colocó a Cortés en 1:41. Resultados desde Londres

