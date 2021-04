Resultados desde Londres El invicto WBA # 11, IBF # 14 peso welter Conor Benn (18-0, 12 KOs) necesitó solo 80 segundos para defender su título continental de la AMB contra Samuel Vargas (31-7-2, 14 KOs) el sábado por la noche en el Copper Box Arena en Londres. Benn, el hijo del ex campeón mundial Nigel Benn, saltó sobre Vargas desde el principio y el árbitro Michael Alexander rápidamente lo rechazó. Vargas se quejó del paro. La campeona de peso mediano de la OMB, Savannah “The Silent Assasin” Marshall (10-0, 8 KOs) vencio mediante un KO en el tercer asalto sobre Maria Lindberg (19-7-2, 10 KOs). Marshall derribó a Lindberg en el segundo round, luego la dejó para la cuenta en el tercero. El tiempo era 1:11. “The Baby Face Assassin” Shannon Courtenay (7-1, 3 KOs) ganó por decisión unánime en diez asaltos sobre la previamente invicta “Blonde Bomber” Ebanie Bridges (5-1, 2 KOs) en un choque por el vacante titulo mundial de peso gallo femenino de la AMB. El ojo izquierdo de Bridges estuvo cerrado durante los últimos rounds. Los jueces favorecieron a Courtenay 97-94, 98-92, 98-92. La pelea parecía mucho más cercana que eso. El peso gallo Kash Farooq (15-1, 6 KOs) superó por puntos a Alexander Espinoza (20-3-2, 8 KOs) en diez rounds por el título internacional de plata del CMB. Las puntuaciones fueron 97-93, 97-95, 97-94. El peso pesado Nick Campbell ganó su debut profesional por TKO2 sobre Petr Frohlich (2-31-1, 1 KO). Resultados desde Oklahoma Actualización de Fury-Joshua

