Actualización de Fury-Joshua El campeón de peso pesado del WBC, Tyson Fury, acudió a las redes sociales para dar una actualización sobre la gran pelea que tarda una eternidad en finalizar. El enfrentamiento con el campeón de la AMB / FIB / OMB Anthony Joshua por el campeonato indiscutible de peso pesado. “Acabo de recibir una gran noticia”, dijo Fury. “Tres o cuatro grandes ofertas sobre la mesa. Interés de Arabia Saudita, mis hermanos gitanos en Qatar, Uzbekistán, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra… hay grandes ofertas sobre la mesa. Voy a revisarlos el domingo y luego, con suerte, comenzaré esta gran pelea y aplastare a Joshua. Porque cuando lo tenga, le daré demasiados golpes. “. Jerwin Ancajas esta luchando por el reconocimiento mundial

