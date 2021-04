Jerwin Ancajas esta luchando por el reconocimiento mundial “Quiero que la gente sepa mi nombre”, dice el campeón mundial de peso gallo junior de la FIB Jerwin “Pretty Boy” Ancajas. “Todo el mundo siempre habla de Estrada, Chocolatito y Rungvisai, por eso estoy emocionado de tener esta oportunidad de mostrar mis habilidades y desafiar a esos muchachos”. Ancajas (32-1-2, 22 KOs) defiende contra Jonathan Rodríguez (22-1, 16 KOs) en la cartelera de Ennis-Lipinets el sábado por la noche en Showtime. “Estoy buscando ganar el sábado por la noche y quiero pelear con quien quede después del torneo de cuatro hombres entre Rungvisai, Chocolatito, Estrada y Cuadras”, dijo Ancajas. “Siempre digo el nombre de cualquier campeón en mi división, así que también pelearía con Ioka. Quiero una pelea característica porque estoy cansado de que la gente me critique por no pelear con nadie. Después de esto, eso es lo que estoy apuntando y luego, una vez que tenga esa pelea, planeo pasar a las 118 libras en algún momento del próximo año. “Si tuviera que elegir un nombre, me gustaría pelear con Chocolatito porque siempre lo vi en la televisión y es mi ídolo. Ahora, si tengo la oportunidad de pelear contra Chocolatito, realmente quiero esa pelea. “No me molesta que todo el mundo siempre esté hablando de Chocolatito y Estrada y esos tipos. Es un cumplido. Sé que algún día llegará y tendré la oportunidad de pelear contra esos tipos. Mucha gente estará mirando el sábado por la noche, así que quiero hacer una gran declaración para que mi nombre aún pueda estar en la mezcla con todos esos muchachos “. Ancajas tenía solo 15 años cuando fue descubierto por Manny Pacquiao. El joven peleador floreció con la guía de Pacquiao, convirtiéndose en el primer campeón mundial bajo la bandera promocional de Pacquiao cuando superó por puntos a McJoe Arroyo por el título de la FIB en septiembre de 2016. El zurdo de 29 años hará la novena defensa de su título cuando se enfrente a Rodríguez. . Szpilka-Rozanski por el cinturón puente Internacional del WBC

