Anacajas retiene titulo mundial IBF ante Rodríguez en Connecticut El campeón de peso gallo junior de la FIB Jerwin “Pretty Boy” Ancajas (33-1-2, 22 KOs) retuvo su título contra Jonathan Rodríguez (22-2, 16 KOs) en una pelea el sábado por la noche en el Mohegan Sun Arena en Uncasville, Connecticut. Acción de punta a punta durante los doce rounds. Ancajas golpeó a Rodríguez hasta la lona con un aluvión de golpes en el octavo round. Los puntajes fueron unánimes para Ancajas 115-112, 116-111, 117-110. El invicto peso welter Eimantas Stanionis (13-0, 9 KOs) anotó una decisión unánime en doce rounds sobre el ex retador al título mundial Thomas Dulorme (25-5-1, 16 KOs) en una eliminatoria por el título de la AMB. Stanionis presionó la acción y ganó 115-113, 116-112, 117-111. Smith vence a Vlasov por el titulo semipesado de la OMB Resultados desde Oklahoma

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.