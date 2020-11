Resultados desde Nicaragua WRAM Boxing (William Ramirez) y Nica Boxing (Pablo Osuna) continuaron su racha de eventos mensuales el sábado por la noche. El sitio del evento fue el Nuevo Gimnasio Nicarao en Managua, Nicaragua. El evento principal de peso pluma vio al favorito local Elisson Márquez (10-2-1, 7 KOs) empatar con su compatriota Franco Gutiérrez (10-5-1, 6 KOs). Los boxeadores tuvieron múltiples y emocionantes intercambios acalorados a lo largo del combate. El talentoso prospecto invicto Winston Guerrero (12-0, 8 KOs) nuevamente derrotó a Jenn González (9-8, 5 KOs por decisión unánime. Los dos pelearon en noviembre pasado donde Guerrero detuvo a González dentro de la distancia. Completando la cartelera: Kevyn Lara (29-3-1, 9 KO) KO 2 Jordan Escobar (15-12-2, 3 KOs) 6 rds pesos gallo Freddy Espinoza (5-2, 3 KO) SD Manuel Guzman (6-5, 3 KOs) 6 rds pesos mosca ligeros Gerardo Zapata (11-0, 5 KOs) vs Natanael Rocha (4-8, 2 KOs) 6 rds flyweights William Cerrato (1-4-1, 2 KOs) UD Jose Velazquez (0-4,) 4 rds supermoscas Nolbert Casco (4-0, 3 KOs) TKO 3 Carlos Cruz (1-7, 2 KOs) 4 rds pesos súper welter El evento fue transmitido en vivo en la página de facebook de Nica Boxing. Inoue KOs Moloney, retiene los títulos gallo de la AMB / FIB en Las Vegas Barrios detiene a Karl y retiene el título de las 140 libras de la AMB

