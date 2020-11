Inoue KOs Moloney, retiene los títulos gallo de la AMB / FIB en Las Vegas El campeón mundial de peso gallo de la AMB / FIB Naoya Inoue (20-0, 17 KOs) vencio con un impresionante nocaut en el séptimo round ante Jason Moloney (21-2, 18 KOs) el sábado por la noche dentro del Bubble en el MGM Grand de Las Vegas. Inoue se volvió cada vez más dominante a medida que avanzaba la pelea. Un gancho de izquierda derribó a Moloney en el sexto round. Inoue luego puso a Moloney en la cuenta con una aplastante mano derecha en el septimo round. El tiempo era 2:59. Inoue dijo: “El golpe final, el golpe final, estoy muy feliz y satisfecho con ese golpe… Moloney tiene una gran defensa, y fue muy difícil pasar. Los dos golpes que mencionaste son algo que realmente practicamos mucho en Japón, y pude desempeñarme bien y usarlo, y estoy muy feliz con eso “. “A medida que peleas por pelear, aprendes cosas de la pelea anterior. Respecto a {la pelea de Nonito Donaire}. Creo que me estoy volviendo más sabio y mejor. El {ganador} de Oubaali-Donaire con el título del WBC y Casimero con la OMB, están a mi alcance en lo que respecta a las peleas “. Bob Arum, presidente de Top Rank, agregó: “El Monstruo es un boxeador especial. No he visto a un joven peleador así en mucho tiempo. Y el mérito de Jason Moloney por luchar como un guerrero. Dio lo mejor de sí “. Davis noquea a Santa Cruz en seis en Texas Resultados desde Nicaragua

