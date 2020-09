Resultados desde Las Vegas En una importante pelea de peso welter, WBC # 7, WBO # 13 Egidijus “Mean Machine” Kavaliauskas (22-1-1, 18 KOs) logró un triunfo con un impresionante KO en el octavo round sobre IBF # 7, WBO # 8, WBC # 13 Mikael Zewski (34-2, 23 KOs) el sábado por la noche dentro de “The Bubble” en el MGM Grand Conference Center en Las Vegas. Kavaliauskas, un dos veces atleta Olímpico que salió de un esfuerzo valiente en diciembre pasado contra Terence “Bud” Crawford, derribó a Zewski con una serie de tiros al final del séptimo round. Kavaliauskas luego salió agresivamente y derribó a Zewski nuevamente siete segundos en el octavo round para terminarlo. En el momento del KO, Zewski estaba adelante 67-65 en dos de las tres tarjetas. “Estaba controlando la pelea. Nunca estuve en peligro. Nunca me lastimé ”, dijo Kavaliauskas. “Quería noquearlo más rápido, pero sucedió de esta manera. Nunca puedes contar con el nocaut. Yo estaba trabajando. Le estaba presionando. Lo vi reducir la velocidad ronda tras ronda. Lo vi cada vez más débil. Solo estaba bloqueando sus golpes y no sintiendo su poder “. “No creo que {Terence} Crawford tenga otras opciones en el peso welter. Puedo pedirle a su equipo, con el debido respeto, que me dé una revancha porque estos muchachos aún no tienen oponentes “. El peso pluma # 12 de la OMB Joet González (24-1, 14 KOs) tomó una clara decisión unánime en diez rounds sobre el # 5 de la OMB Miguel Marriaga (29-4, 25 KOs). González, que venía de una derrota ante Shakur Stevenson, superó al tres veces retador al título mundial Marriaga para ganar por puntuaciones de 97-93, 99-91, 99-91. Con la victoria, González pudo haberse movido al frente de la línea para enfrentar al ganador del choque Navarrete-Villa por el título de la OMB. “Era lo que esperaba”, dijo Joet. “Era un tipo duro. Ha estado ahí con tres campeones del mundo. Trató de hacer una última carrera, así que esperaba lo mejor de Marriaga porque sabe que su tiempo se acortó. Esperaba el mejor Marriaga, y dio buena pelea. “Esto me vuelve a poner en la posición que quiero estar. Quería volver con tipos duros. Le dije a mi manager, Frank Espinoza, y a mi equipo en Golden Boy que no quería peleas de puesta a punto. Quería mostrarle a la gente que podía competir con los mejores y estar con grandes bateadores y boxeadores y competir por otro título muy pronto. “Quiero otra oportunidad por el título mundial. Creo que me lo he ganado “. Otros resultados: El peso pluma Aleem Jumakhonov (9-3-2, 5 KOs) ganó por KO en el tercer asalto a Jorge Ramos (7-3-1, 4 KOs). Jumakhonov derribó a Ramos en la tercera ronda y Ramos se quedó abajo durante los diez completos. El tiempo era 2:08. En un choque entre pesos gallo invictos, Manuel Flores (9-0, 6 KOs) anotó un nocaut técnico en el quinto asalto sobre Jonathan Rodríguez (8-1, 3 KOs). Flores derribó a Rodríguez en la tercera ronda. La pelea fue interrumpida por el réferi Robert Hoyle en la quinta ronda después de que Rodríguez pareciera emocionado. Hora 1:11. El peso súper pluma Anthony Chávez (9-1, 3 KOs) anotó una decisión unánime en seis asaltos sobre Adan Gonzales (5-4-2, 3 KOs). Chávez derribó a González en la tercera ronda en el camino a un 58-55 3x. Gonzales previamente arruinó el debut profesional de la medallista de oro olímpica Robeisy Ramirez hace 13 meses. El prospecto de peso ligero Eric Puente (4-0, 4 KOs) superó por puntos a Luis Norambuena (4-6-1, 0 KOs) en cuatro asaltos. Puntajes: 39-37, 40-36, 40-36. Betervieb se lesiona y se pospone su defensa ante Deines el 23 de Octubre Resultados desde Londres

