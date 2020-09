Betervieb se lesiona y se pospone su defensa ante Deines el 23 de Octubre El Ruso campeón mundial de peso semipesado del WBC / FIB, Artur Beterbiev, se ha visto obligado a retirarse de su defensa del título mundial programada para el 23 de octubre contra Adam Deines debido a una costilla rota sufrida en el entrenamiento. Beterbiev posiblemente podría regresar en algún momento de diciembre. Ha estado fuera de acción desde su victoria de octubre de 2019 sobre Oleksandr Gvozdyk. ¨Pollo¨Aguilar vence en la Ciudad de México Resultados desde Las Vegas

