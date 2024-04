Resultados desde Las Vegas En una eliminatoria por el título mundial welter junior de la FIB, Richardson Hitchins (18-0, 7 KOs) ganó una decisión unánime en doce asaltos sobre Gustavo Lemos (29-1, 19 KOs) el sábado por la noche en el Fontainebleau Las Vegas. Lemos presionó la acción sin parar, pero los jueces prefirieron el trabajo de Hitchins, 117-111, 115-113, 115-113. Hitchins se ganó una oportunidad contra el campeón de la FIB, Subriel Matías. El invicto peso súper mediano Diego Pacheco (21-0, 17 KOs) ganó un combate táctico a diez asaltos sobre Shawn McCalman (15-1, 7 KOs). Los puntajes fueron de 98-92, 97-93, 96-94. Pacheco retuvo sus títulos OMB Internacional y USWBC El medallista de oro olímpico Galal Yafai (7-0, 4 KOs) detuvo a Agustín Gauto (21-2, 15 KOs) en el octavo asalto de una pelea muy reñida. La pelea fue parada por el árbitro a las 2:40. Yafai retuvo su título internacional de peso mosca del WBC. En un choque por el título vacante de peso pluma femenino del WBC, Skye Nicolson (10-0, 1 KOs) gano mediante una decisión unánime unilateral en diez asaltos sobre Sarah Mahfoud (14-2, 3 KOs). Las puntuaciones fueron 100-90, 100-90, 99-91. El invicto peso súper pluma Marc Castro (12-0, 8 KOs) superó a Abraham Montoya (22-6-1, 14 KOs) en diez asaltos, 100-90, 98-92, 97-93. Murtazaliev vence a Culcay y gana el título de las 154 libras de la FIB Round 12 con Mauricio Sulaimán: La era Prime Video de Amazon en el boxeo ha comenzado Like this: Like Loading...

