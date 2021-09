Resultados de Minneapolis El invicto peso welter # 11 de la AMB, Jesús “Mono” Ramos (17-0, 14 KOs) se fue a la distancia por segunda vez consecutiva, ganando una decisión unánime en diez asaltos sobre Brian Mendoza (19-2, 13 KOs) en una pelea de peso súper welter el domingo. noche en The Armory en Minneapolis, Minnesota. Ramos acechó a Mendoza, quien tuvo cierto éxito en el boxeo desde afuera. Ramos subió el calor en las rondas intermedias y dominó en la recta final. Las puntuaciones fueron 98-92 3x. En un malestar, Marcos “Madman” Hernández (15-4-2, 3 KOs ganó una decisión unánime en diez asaltos sobre el previamente invicto peso mediano # 11 de la AMB Armando “El Toro” Resendiz (12-1, 8 KOs). Una caída fue acreditada a Hernández después de un empujón en la segunda ronda, pero Hernández también superó a Resendiz.Los puntajes fueron 97-92, 96-93, 96-93. El invicto peso ligero Starling “El Poli” Castillo (16-0, 12 KOs) tomó una entretenida decisión unánime en diez asaltos sobre el ex retador al título mundial Juan Carlos “Mini-Burgos” Burgos (34-6-2, 21 KOs). Buena acción de dos vías con Castillo ganando 96-94, 97-93, 98-92. El peso súper mediano Kyrone Davis (16-2-1, 6 KOs) ganó una decisión unánime en ocho asaltos sobre Martez McGregor (8-5, 6 KOs). La pelea se balanceó en tres puntos deducidos de McGregor: dos puntos en la sexta ronda por lanzar un codo intencionalmente y otro punto en la séptima ronda por golpear en el descanso. Las puntuaciones fueron 75-74, 75-74, 77-72 para Davis. McGregor habría ganado sin las deducciones. El peso ligero Justin Cardona (6-0, 3 KOs) castigó al duradero Jomar Robles (2-2, 1 KO) durante seis asaltos para tomar una decisión unánime. Las puntuaciones fueron 60-54 3x. El súper welter Travon Marshall (3-0, 2 KOs) anotó un nocaut técnico en el segundo asalto sobre Maycon Da Silva, de 41 años (0-3, 0 KOs). Marshall derribó a Da Silva con un uppercut de derecha en la segunda ronda. Da Silva superó la cuenta, pero la pelea fue cancelada. El tiempo era 1:03. El peso súper gallo Michael Angeletti (4-0, 3 KOs) anotó un KO en el tercer asalto sobre Alexis Salido (2-2, 1 KO). Angeletti derribó a Salido con un golpe al cuerpo en la segunda ronda. El final llegó en la tercera ronda cuando otro golpe al cuerpo derribó a Salido nuevamente. El tiempo era 2:24. Resultados desde Hermosillo, Sonora

