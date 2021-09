Resultados de la cartelera de Joshua-Usyk El ex campeón de peso súper mediano de la AMB, Callum Smith (28-1, 20 KOs), ahora haciendo campaña en el peso semipesado, derrotó a Lenin Castillo (21-4-1, 16 KOs), con una enorme derecha en la segunda ronda en el evento de Joshua-Usyk el sábado por la noche en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres. El golpe pareció cortocircuitar a Castillo, quien tembló incontrolablemente después de caer. Lo sacaron en camilla. El peso ligero Campbell Hatton (4-0, 0 KOs), hijo de Ricky Hatton, recibió una controvertida decisión de regalo en seis asaltos ante Sonny Martinez (2-5, 0 KOs). El árbitro británico Marcus McDonnell de alguna manera anotó el 58-57 para Hatton. ‘El rey albanés’ Florian Marku (9-0-1, 6 KOs) destronó al campeón internacional de peso welter de la FIB Maxim Prodan (19-1-1, 15 KOs) por decisión dividida en diez asaltos. Las puntuaciones fueron 97-93, 96-94 Marku y 99-91 Prodan. El invicto peso mediano de Chicago Christopher Ousley (13-0, 9 KOs) tomó una decisión mayoritaria de diez asaltos sobre Khasan Baysangurov (21-2, 11 KOs) por el título Intercontinental de la AMB. Las puntuaciones fueron 95-95, 97-94, 97-94. Okolie vence a Prasovic y retiene su titulo Crucero de la OMB Actualización de Oscar-Floyd 2

