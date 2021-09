Actualización de Oscar-Floyd 2 Por TMZ.com ¡¿Floyd Mayweather contra Oscar de la Hoya 2 ?! Tal vez sólo tal vez. Hace unos días, Oscar le dijo a TMZ: “¿Sabes a quién llamaré para mi próxima pelea? Floyd Mayweather … Le ofreceré a Floyd Mayweather $ 100 millones “. Nuestras fuentes de Mayweather nos dicen que el peleador 50-0 sabe que De La Hoya lo llamó … y Floyd está realmente abierto a una pelea con Oscar, SI realmente tiene $ 100 millones. Pero, nos dicen, la gente en el campo de Floyd duda mucho de que tenga la pasta. En pocas palabras, si la bolsa es real y lo suficientemente grande, Floyd escuchará. Resultados de la cartelera de Joshua-Usyk Vendetti gana a Williams por el cinturón de la USNBC en Connecticut

