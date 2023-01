Ramírez-Dogboe por el titulo interino pluma de la OMB La OMB ha sancionado el choque del 1 de abril entre el dos veces medallista de oro olímpico Robeisy “El Tren” Ramírez (11-1, 7 KOs) e Isaac “Royal Storm” Dogboe (24-2, 15 KOs) por el mundial interino de peso pluma de la OMB title, la pelea se llevará a cabo por ESPN+ el 1 de abril en el Hard Rock Hotel & Casino Tulsa. En la coestelar de ocho asaltos, el peso súper welter Xander Zayas (15-0, 10 KOs) busca extender su récord invicto contra el veterano Ronald “Diablo” Cruz (18-2-1, 12, KOs). Otros combates, que también se transmiten en vivo por ESPN+, incluyen: En una pelea a ocho asaltos, Jahi Tucker (9-0, 5 KOs) hará su debut en el peso mediano junior contra Nikoloz Sekhniashvili (8-1, 6 KOs). Tucker: “Nikoloz va a ser un trabajo fácil. Después de que termine con él, quiero pelear con Xander”. El dos veces retador al título mundial Joet González (25-3, 13 KOs) regresa contra José Enrique Vivas (22-2, 11 KOs) en una pelea de peso pluma a 10 asaltos. El fenómeno de peso welter junior Tiger Johnson (7-0, 5 KOs), quien representó a los EE. UU. en los Juegos Olímpicos de Tokio, pelea a ocho asaltos contra un oponente por nombrar. El prospecto de peso pesado Jeremiah Milton (8-0, 6 KOs) regresa a casa contra un oponente por nombrar. El peso ligero Abdullah Mason (6-0, 5 KOs) hace su debut en 2023 en un combate a seis asaltos. El prospecto de peso semipesado Dante Benjamin Jr. (5-0, 3 KOs) aparece en un combate a seis asaltos. Conferencia de prensa final de Beterbiev-Yarde Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.