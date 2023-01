Conferencia de prensa final de Beterbiev-Yarde El campeón mundial unificado de peso semipesado Artur Beterbiev y su retador Anthony Yarde se reunieron con los medios por última vez el jueves antes de su muy esperado enfrentamiento en el OVO Arena, Wembley el sábado. Anthony Yarde: “Para mi primera pelea por el título mundial estaba muy verde, tenía 18 peleas y era un gran novato en el deporte. Acabo de tener algo y era corazón. Fui a Rusia, fue una experiencia muy diferente y sucedieron muchas cosas antes de la pelea, pero tengo la mentalidad de que una vez que subes al ring, verás… ahora no importa. , mi preparación es diferente ahora y también he aprendido desde entonces. Soy un tipo diferente de luchador con diferentes experiencias de vida. Estoy listo para el sábado”. Artur Beterbiev: “Me siento bien. Espero que el 28 de enero cambie un poco (para convertirme en un monstruo). Dije que parece un culturista por sus músculos. No tengo este músculo y no lo dije con mala intención. ¡Lo dije porque se ve fuerte! En nuestro campamento siempre tratamos de estar preparados para diferentes escenarios. Si es una pelea dura vamos a estar listos, estaremos listos para lo que sea. Solo trato de hacer lo mejor que puedo”. También estuvieron presentes el campeón de peso mosca de la AMB Artem Dalakian y David Jiménez, quienes se enfrentarán por el título en la co-estelar. Ramírez-Dogboe por el titulo interino pluma de la OMB Moreno & Laguna Premium es la mejor promotora de Panamá en 2022 Like this: Like Loading...

