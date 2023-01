Moreno & Laguna Premium es la mejor promotora de Panamá en 2022 Por Héctor Villarreal Luego de haber sido elegida mejor promotora del año 2022, Rousse Laguna de Moreno, esposa del ex supercampeón mundial Anselmo “Chemito” Moreno y hija del miembro del salon de la fama de Canastota, Ismael Laguna ahora multiplica su energía y entusiasmo para iniciar sus actividades del 2023 enfocadas en seguir logrando sus metas para incrementar su aporte a el prestigio del boxeo panameño. “Primero que nada quiero agradecer a nuestros patrocinadores ya los peleadores porque ellos nos dan el principal apoyo para tener éxito. Mi esposo “Chemito”, a pesar de ser nuestro principal atractivo sobre el cuadrilátero, nos ha dado un aporte adicional perfecto como casamentero, que ha sido un factor clave para triunfar”, dijo la primera promotora en 105 años de historia del boxeo en Panamá. “Uno de nuestros objetivos es dar oportunidades a nuevos talentos, por eso, me siento muy orgulloso de la selección de Novato del Año de Hibrahim Valdespino, 9 votos a 5 sobre Kadir Macias, porque ambos debutaron en nuestros eventos, Rousse agregó. La empresa de Rousse Laguna, Laguna Premium Boxing, fue seleccionada Promotora del Año en Panamá, ganando una reñida elección por 8 votos contra 6 sobre Sampson Boxing/Best Box y ahora prepara su próximo evento para el jueves 30 de marzo de 2023. Un grupo de 7 Comisionados más 7 periodistas de boxeo se reunieron en el restaurante Giorgio’s en la Ciudad de Panamá para seleccionar lo mejor del año 2022 el miércoles por la noche. Conferencia de prensa final de Beterbiev-Yarde Fierro-Estela en DAZN 4 de marzo en Culiacán, México Like this: Like Loading...

