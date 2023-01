Fierro-Estela en DAZN 4 de marzo en Culiacán, México Matchroom Boxing regresa a México para la última entrega de su popular serie de peleas nocturnas el sábado 4 de marzo en el Polideportivo Arena de Culiacán, México, exclusivamente en vivo por DAZN, encabezada por Ángel Fierro, calificado como el número 5 de la OMB, que enfrenta a Eduardo Estela (14-1, 9 KOs). ). Fierro defiende su título de peso ligero de la OMB NABO. “No puedo esperar para volver a México para otra gran noche”, dijo el promotor Eddie Hearn. “Tuvimos un año fantástico al sur de la frontera en 2022. Todas nuestras noches de pelea fueron emocionantes y espero continuar donde lo dejamos en marzo. Fierro está llamando a la puerta para la acción por el título mundial de peso ligero, y si puede lidiar con Estela con estilo, atravesará esa puerta y se unirá a los peces gordos”. Eduardo ‘Sugar’ Núñez (23-1 23 KOs) brindará la acción del evento coestelar cuando se enfrente a Rodolfo Bustamante (18-1-1 11 KOs) en diez asaltos en el peso superpluma. Completando la parte principal de la cartelera estará el olímpico mexicano de 2016 Misael Rodríguez (12-0, 7 KOs) contra Rafael Ortiz en ocho asaltos en el peso mediano, y el debut profesional del aficionado número 1 de EE. UU., Criztec Balzaldua, enfrentando a Alejandro Castillo en cuatro rounds en peso ligero. Moreno & Laguna Premium es la mejor promotora de Panamá en 2022 Saracho sorprende al favorito panameño Francis en Florida Like this: Like Loading...

