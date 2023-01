Saracho sorprende al favorito panameño Francis en Florida El superligero desvalido Jesús Saracho (13-1, 11 KOs) sorprendió al previamente invicto número 8 de la OMB César “Rainman” Francis (12-1, 7 KOs), mediante una decisión unánime de diez asaltos el miércoles por la noche en el Centro de Eventos White Sands en Plant Ciudad, Florida. Saracho presionó la acción y ganó 96-94, 96-94, 98-92 para reclamar el título latino de la OMB. Francis era un favorito de 7:1. Saracho después de la pelea: “Se siente muy bien obtener esta victoria. Recientemente tuve mi primera derrota como profesional, por lo que fue bueno obtener esta victoria y este título y volver a estar en la clasificación. Sabía que esta pelea sería mía desde el momento en que comenzamos el campamento de entrenamiento. Tengo que agradecer a mi padre, a mi entrenador ya mi rincón por todo el apoyo, gracias a ellos estoy de vuelta en el ranking mundial. Trabajamos en fuerza y ​​acondicionamiento para prepararme para cualquier cosa que suceda en el ring (con respecto al final del corte superior de la ronda 2). Sabíamos que Francis es un boxeador peligroso y sabía que sería capaz de manejarlo”. En la co-estelar, el invicto peso pluma Oscar Alvarez Jr., dueño de un récord estelar amateur de 665-12, con una estatura de 6′ 3”, ganó por decisión unánime al ex campeón de Fedalatin de la AMB, Nicolás Polanco, cuando la contienda pasó a las tarjetas luego de una victoria no intencional. Choque de cabezas en el 7° round de un combate programado a ocho rounds. Las puntuaciones fueron 68-65, 68-65, 70-63 Otros resultados:

Jonhatan Cardoso W8 Jose Arellano (ligero) Fierro-Estela en DAZN 4 de marzo en Culiacán, México Panamá escogió lo mejor del 2022 Like this: Like Loading...

