Bohachuk vence Gallimore por titulo WBC Continental Americas En una guerra, el clasificado en el peso súper welter #6 del WBC, Serhii “El Flaco” Bohachuk (22-1, 22 KOs) venció mediante un reñido nocaut técnico en el sexto asalto contra Nathaniel “Nate the Great” Gallimore (22-7-1, 17 KOs) para retener su cinturón WBC Continental Americas el viernes por la noche en el Quiet Cannon Ballroom dentro del Montebello Country Club en Montebello, California. Ambos peleadores fueron directamente desde la campana de apertura. Se castigaron mutuamente a medida que avanzaba la pelea. Bohochuk finalmente se hizo cargo a mitad de camino y comenzó a golpear a Gallimore, lo que provocó la detención del árbitro cuando quedaban dos segundos en la sexta ronda. El invicto peso pluma Omar Cande Trinidad (11-0-1, 9 KOs) detuvo brutalmente al veterano José Luis Ramírez (28-9, 16 KOs). Trinidad derribó a Ramírez en el primer round y lo terminó con otra caída en la el segundo round. El tiempo fue: 47. Ex campeón Chihuas Rodríguez con triunfo en Nuevo León Ramírez-Dogboe por el titulo interino pluma de la OMB Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.