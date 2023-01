Ex campeón Chihuas Rodríguez con triunfo en Nuevo León El ex campeón mundial unificado de peso mínimo y favorito local Francisco “Chihuas” Rodríguez (37-6-2, 25 KOs) de Monterrey, Nuevo León, México derrotó a su compatriota Joel “Trino” Cordova (13-7-2, 3 KOs) de la Ciudad de México por reñida decisión unánime. Rodríguez peleó una buena parte de la pelea con un corte en la ceja izquierda. Fue una buena acción bidireccional toda la noche con los golpes más duros de Rodríguez. Córdoba aguantó y cerró con fuerza. Cordova se preparó para esta pelea en el campamento de entrenamiento con el campeón de peso mosca de la AMB, Artem Dalakian, y su actuación lo demostró. Los puntajes oficiales de la pelea fueron 97-94, 99-91, 97-93. El combate se llevó a cabo en el Complejo Showcenter en San Pedro, Nuevo León, México. Rodríguez llamó al campeón de peso mosca del WBC, Rey Martínez, en la entrevista posterior a la pelea. Maderna vence a Itauna por título Internacional del WBC en Londres Bohachuk vence Gallimore por titulo WBC Continental Americas Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.