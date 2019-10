Programa Panameño de Boxeo en TV ¨Lo Mejor del Boxeo¨ premiado en 57 convención de WBC Por.Gabriel F. Cordero El legendario comentarista Televisivo Panameño, Juan Carlos Tapia y su esposa Carmen de Tapia han sido escogidos como la pareja del WBC 2019 y el narrador e historiador del Boxeo Panameño tambien miembro de ¨Lo Mejor del Boxeo¨, Daniel Alonso ha sido escogido como el mejor comentarista de boxeo, en la 57 convención Mundial del WBC celebrada esta semana en Cancún, México. Tapia y su programa de Boxeo llamado ¨Lo Mejor del Boxeo¨han estado de forma continua desde el 9 de enero de 1975 y ha sido galardonado por Guinness como el programa mas antiguo de boxeo a nivel mundial. Presidentes Mendoza(AMB) y Valcarcel (OMB) hablan durante 57 convención del WBC en Cancún

