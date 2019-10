Finaliza con grandes logros y eventos la 57 convención del WBC en Cancún Por.Gabriel F. Cordero Fotos: Alma Montiel En el día 4 de la 57ª convención anual del WBC se ha realizado el cierre oficial de la convención. Mauricio Sulaiman quiere crear un comité compuesto para estudiar detalladamente los obstáculo entre el boxeo profesional y el aficionado, especialmente el tema del boxeo olímpico. El Dr. Paul Wallace dio su informe final sobre la reunión de la junta médica celebrada durante esta semana. Se insiste en la participación de médicos de primera fila que estén mejor preparados mas alla de los estándares mínimos de seguridad para trabajar especialmente en las peleas del WBC. Hay un cuestionario de “lesiones graves y muerte” que se debe completar en el caso de los escenarios que ocurren durante una pelea afiliada al WBC. Hasta la fecha, el cumplimiento de esos cuestionarios ha sido deficiente. Se ha recomendado que los supervisores de WBC sean responsables de ese cumplimiento. Se ha confirmado la aplicación la prohibición de dos años dentro del WBC para cualquier boxeador profesional sin excepción alguna que participe en los próximos Juegos Olímpicos de 2020. También se están tomando medidas dentro de varias comisiones estatales e internacionales para revocar las licencias profesionales para esos mismos boxeadores. EL WBC va hacer mucho énfasis en informar sobre las lesiones sufridas en los gimnasios durante el entrenamiento, con consecuencias para el boxeador y buscar que sus equipos no intenten evitar informar sobre tales lesiones y nocauts obtenidos en el entrenamiento. Se está planificando un Congreso Médico Mundial, con fechas y lugares para ser resueltos y próximos. Kirill Shchekutyev realizó una presentación formal para promover la celebración de la 58ª Convención del WBC en San Petersburgo, Rusia. Se hizo una moción y se aceptó celebrar la convención en San Petersburgo. Hubert Minn dio el informe del Seminario de Oficiales del Ring. Este seminario en realidad compiló una revisión resumida con pros y contras. Se valoraron las nuevas técnicas y procesos, como el concepto de la “Computadora mental”. Se ha enfatizado que todos los seminarios bajo el WBC deberán ser aprobados y autorizados por el WBC y el comité de oficiales. El WBC será notificado por escrito sobre el evento solicitado y se completará un formulario de solicitud y se enviará al WBC. Las solicitudes de seminarios serán revisadas y aprobadas antes de cualquier programación. Mauricio Sulaiman ha insistido en la realización de la Universidad del CMB para la capacitación de los funcionarios del anillo “. Charlie “The Hammer” Hall, de 12 años, un niño autista Australiano, junto con sus padres, hizo una presentación sobre la lucha contra el acoso escolar. “The Hammer” aparecerá en el ring con el actual campeón unificado de las 140 libras del WBC / OMB, José Carlos Ramírez, en la cartelera del sábado por la noche. Se anunció que esta convención contó con 1315 asistentes registrados. Así que la 58 convención anual del WBC sera en 2020 en San Petersburgo, Rusia Programa Panameño de Boxeo en TV ¨Lo Mejor del Boxeo¨ premiado en 57 convención de WBC

