Pintor obtiene decisión técnica sobre Sosa en CDMX Fotos: Pablo Lozano El peso welter local Mauricio “Trompas” Pintor (23-3-1, 14 KOs), sobrino del miembro del Salón de la Fama del Boxeo Internacional Lupe Pintor, ganó una controvertida decisión técnica de seis rounds sobre John Karl Sosa (14-4, 7 KOs) el viernes en la noche en el famoso Blackberry Auditorium en la Ciudad de México.



Sosa parecía estar en control de la pelea cuando Pintor fue cortado sobre el ojo izquierdo por un cabezazo accidental y no pudo continuar. La pelea fue para las tarjetas de puntuación donde Pintor fue considerado agnador con puntajes de 59-55, 59-55 y 58-56 para retener su título latino del WBC. Velasquez gana y sorprende a López en Miami Finaliza con grandes logros y eventos la 57 convención del WBC en Cancún

