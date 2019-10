Velasquez gana y sorprende a López en Miami El Nicaragüense clasificado mundial de la AMB # 5 y de la FIB # 13 del peso gallo, Melvin “Melo” López (21-1, 12 KOs) fue sorprendido por el veterano Chileno, José Velásquez (27-6-2, 19 KOs) el viernes por la noche en la Feria y Exposición del Condado de Miami-Dade en Miami, Florida. López se mantuvo firme en la pelea y mostró mucho corazón antes de un final repentino y asombroso en el noveno round, donde sufrió dos derribos separados por solo segundos. El árbitro detuvo la pelea después del segundo golpe a los 1:58 del noveno round. Fue la primera derrota para el miembro del Team William Ramirez (WRAM Boxing) mientras que Velásquez, que tenía 4-5-2 al principio de su carrera, ha ganado 19 combates consecutivos con 16 KO en ese lapso y ahora tiene el titulo de peso gallo intercontinental de la OMB. Pintor obtiene decisión técnica sobre Sosa en CDMX

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.