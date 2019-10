Presidentes Mendoza(AMB) y Valcarcel (OMB) hablan durante 57 convención del WBC en Cancún Por.Gabriel F. Cordero En una entrevista concedida al medio Mexicano Boxeo de Nocaut informa se puede apreciar a los Presidentes de la AMB, Gilberto Mendoza y Paco Valcarcel de la OMB durante su presencia el lunes 21 de octubre pasado en las 57 Convención Anual del WBC en el Oasis Grand Hotel en Cancun, Quintana Roo en México. Informe de las clasificaciones del WBC en la 57 Convención en Cancún

