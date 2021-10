Probellum firma al Mexicano Rocky Hernandez Probellum, el nuevo equipo promocional encabezado por Richard Schaefer, ha anunciado la contratación del artista KO súper pluma Eduardo “Rocky” Hernández (30-1, 27 KOs) y el invicto peso welter ligero Arthur “The Chechen Wolf” Biyarslanov (8-0, 6 KOs). Probellum también anunció un acuerdo de co-promoción de múltiples peleas y años con Shuan Boxing Promotions de la República Dominicana. Conferencia de prensa del Undercard de Fury-Wilder Tank Davis regresa el 5 de diciembre ante Romero en Los Ángeles

