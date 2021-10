Conferencia de prensa del Undercard de Fury-Wilder Los boxeadores que compiten en la cartelera apilada que conduce al tan esperado enfrentamiento de la trilogía de títulos de peso pesado de Tyson Fury vs.Deontay Wilder III dieron una vista previa de sus respectivos enfrentamientos antes de ingresar al ring este sábado 9 de octubre en T-Mobile Arena en Las Vegas. La conferencia de prensa también incluyó a peleadores que compiten en combates preliminares transmitidos por ESPN2 y FS1, ya que el artista del nocaut de peso súper mediano Edgar “The Chosen One” Berlanga se enfrenta al ex retador al título Marcelo Esteban “El Terrible” Coceres en un enfrentamiento de 10 asaltos, más el ex unificado 154 El campeón de libra Julian “J-Rock” Williams regresa para enfrentarse al mexicano Vladimir Hernández en una pelea de 10 asaltos. Esto es lo que los combatientes dijeron el jueves: EFE AJAGBA “Quiero agradecer a todo mi equipo por darme esta oportunidad en la cartelera de esta gran pelea por el campeonato de peso pesado. Tengo muchas ganas de que llegue el sábado. “Sánchez cometió un error al llamarme. Es un gran error. Será mejor que esté listo para lo que traigo. “Hemos estado trabajando en muchas cosas nuevas y diferentes que verán en esta pelea. Si quiere probar mi poder, veremos si puede resistirlo. “Ha sido genial entrenar con Tyson Fury porque me da mucha buena experiencia. Aprendí mucho de ese trabajo. Me presiona para seguir moviéndome en el ring y lanzando golpes combinados “. FRANK SANCHEZ “Esta es una pelea muy grande para mí. Voy a demostrar que soy campeón y que vengo a ganar. “Llevo mucho tiempo buscando esta pelea contra Efe. Sé que puedo vencerlo y lo voy a vencer el sábado. “Ha sido una gran experiencia entrenar con Eddy Reynoso y estoy aprendiendo mucho de él y Canelo. Me han apoyado mucho de cara a esta pelea. Canelo me ha enseñado a estar concentrado y tranquilo en el ring y, lo más importante, a tener confianza en el trabajo que pongo en esta pelea. “Lo que he visto es que Efe confía en su poder. No tiene las habilidades de boxeo que yo tengo. Una vez que se enfrente a alguien como yo, que tiene muchas herramientas diferentes, entonces será diferente para él “. ROBERT HELENIUS “No me veo a mí mismo como un desvalido. Nunca me he visto así. Sé lo que puedo hacer en el ring y planeo hacerlo de nuevo, como en la primera pelea. “Practicar con Deontay Wilder durante tres semanas fue muy útil. Realmente me ayudó a acostumbrarme a la diferencia horaria. Pero también teníamos compañeros de entrenamiento además de Deontay para ayudarnos a prepararnos para el estilo de Adam. “He estado boxeando por más de 20 años. Pero este será el mejor Robert Helenius que jamás hayas visto “. ADAM KOWNACKI “La gente de la que me rodeo me ha ayudado a concentrarme durante todo este tiempo desde mi última pelea. Me alegro de que diga que está en su mejor momento en este momento, así que no habrá excusas cuando lo gane esta vez. “Esto significa todo para mí. He estado entrenando muy duro para esta pelea. Es vida o muerte para mí. Tengo que demostrar que la última pelea fue un accidente y que no volverá a suceder. “Me volví imprudente en nuestra primera pelea. No estaba escuchando a mi entrenador como debería haberlo hecho. Necesitaba usar mi jab mucho más. “En este momento solo estoy concentrado en Robert. Aprendí que si miras demasiado hacia adelante, algo te golpeará en la cara. Solo me concentro en Robert Helenius “. JARED ANDERSON “Mi confianza siempre está por las nubes. El gran combate que obtengo con Tyson Fury ayuda porque me apoya y me da consejos. Es bueno estar preparado así antes de que realmente intervenga allí. “Significa mucho que Fury me esté apoyando. Les permite a todos saber que soy un nombre a tener en cuenta y que todos deben cuidarme. “Mi nivel de competencia sigue creciendo. Tyson dijo que soy un luchador totalmente diferente del último campamento en el que trabajó conmigo. Solo estamos trabajando para ser lo mejor que puedo ser. “No creo que tenga nada que demostrar porque no tengo nada que perder. Eso es lo que me convierte en un oponente increíblemente peligroso. Asegúrate de sintonizarte, porque seguro que vamos a la guerra “. VLADIMIR TERESHKIN “Estoy muy listo para pelear en este gran evento. Estoy feliz y sé mucho sobre mi oponente. He hecho una gran preparación y vamos a ganar. “Mi oponente es un luchador fuerte, pero estoy tan bien preparado como siempre. Tendrá que estar listo para lo que traiga al ring, al igual que yo lo estaré “. EDGAR BERLANGA “Cuando peleo, traigo fuegos artificiales. Solo soy un tipo diferente de luchador con un tipo diferente de energía. Pertenezco a una tarjeta importante como esta. “Fue una bendición conseguir asaltos durante mi última pelea. Obtuve la experiencia que necesitaba. Va a ayudar a mi carrera conocer ese sentimiento. Mi poder todavía estaba allí y hicimos el trabajo esa noche. “Tenemos un plan de juego para el sábado y lo vamos a ejecutar como siempre lo hago. No vamos a las tarjetas de puntuación. Prepara tus palomitas de maíz y sintonízalas “. MARCELO ESTEBAN COCERES “Estoy listo para esta gran oportunidad. Estoy feliz de estar aquí y listo para aprovechar esta oportunidad. “Solo vengo a dar mi pelea y ejecutar mi plan de juego. No voy a dar demasiados detalles, pero el sábado venimos a ganar. “No me gusta estudiar demasiado a mis oponentes. Porque pueden cambiar los planes de juego. Mi equipo ha analizado algunas de sus peleas y acabamos de partir de ahí “. JULIAN WILLIAMS “Casi se siente como si estuviera haciendo mi debut profesional en una cartelera grande porque ha pasado tanto tiempo desde que estoy en el ring. Ha sido algo bueno de alguna manera. Pude recargar mis baterías. A veces el descanso es bueno y lo aproveché al máximo. “La división de las 154 libras todavía está abierta. Tenemos dos tipos principales con Jermell Charlo y Brian Castano, pero no hay un mejor tipo claro. Todavía hay espacio para que entre y aproveche el día. “Respeto que Hernández venga a pelear y a dar lo mejor de sí mismo. Pero espere hasta el sábado, porque tengo algo reservado para él “. VLADIMIR HERNANDEZ “Estoy muy emocionado de tener esta oportunidad. Tuve una gran preparación para esta pelea y estoy listo para Julian Williams. “Alfredo Angulo fue una gran oportunidad y esta es aún más grande. Voy a aprovecharlo al máximo. “Este es un oponente muy diferente a Angulo. Es mucho más rápido y es un luchador muy duro. Estamos listos para una guerra. Vengo con todo lo que tengo para mi pueblo mexicano ”. Probellum firma al Mexicano Rocky Hernandez

