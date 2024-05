Presentan la cartelera PPV Tank/Benavidez Un par de enfrentamientos por títulos completarán el evento PPV del 15 de junio en Prime Video, co-estelarizado por Gervonta “Tank” Davis y David “El Monstruo” Benavídez, que se llevará a cabo en el MGM Grand Garden Arena. La alineación de PPV de cuatro peleas incluye: El superligero Gary Antuanne Russell (17-0, 17 KOs) contra el ex campeón de la AMB Alberto Puello (22-0, 10 KOs) por el título vacante interino de las 140 libras del WBC. El recién ascendido campeón de peso mediano del WBC, Carlos Adames (23-1, 18 KOs) contra Terrell Gausha (25-3-1, 12 KOs) en el primer combate del PPV. Como se anunció anteriormente, Tank Davis defiende su título de peso ligero de la AMB contra Frank “The Ghost” Martin, mientras que David Benavídez hace su debut en las 175 libras contra el ex campeón de peso semipesado Oleksandr “The Nail” Gvozdyk en un enfrentamiento por el título interino de peso semipesado del WBC. En la era de los cuatro cinturones, Usyk es el primer campeón indiscutible de peso pesado Like this: Like Loading...

