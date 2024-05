En la era de los cuatro cinturones, Usyk es el primer campeón indiscutible de peso pesado Por Boxing Bob Newman Todo el apoyo a cualquiera que haya tenido una versión del título de peso pesado en el boxeo. Ha habido tanta preparación, pompa y circunstancias que condujeron al partido del 18 de mayo en Riad, Arabia Saudita, entre el campeón del CMB, Tyson Fury, y el campeón de la OMB, la FIB y la AMB, Oleksandr Usyk. El proceso ha incluido afirmaciones de que el ganador sería el primer campeón indiscutible de peso pesado en 25 años, o desde que Lennox Lewis derrotó a Evander Holyfield en su revancha por los títulos del CMB/AMB/FIB. Sin embargo, esa victoria significó que Lewis era el campeón “unificado” de peso pesado, pero no indiscutible. Esto se debe a que el actual campeón de la OMB en ese momento era Vitali Klitschko. Lewis mantendría sus tres cinturones durante sólo cinco meses, ya que la AMB lo despojaría por no firmar para pelear contra el número uno del ranking, John Ruiz. El recientemente derrotado Holyfield derrotaría a Ruiz por el cinturón vacante de la AMB el 12 de agosto de 2000. Para entonces, Chris Byrd había conmocionado al mundo del boxeo al derrotar al hermano mayor Klitschko, quien, a pesar de estar muy por delante en las tarjetas, se retiró en su taburete con una ventaja insalvable, debido a una lesión en el hombro. Lewis se quedó con los cinturones del CMB y la FIB, que defendería tres veces en 2000, hasta que, sorprendentemente, Hasim Rahman lo detuvo con un solo golpe en Brakpan, Sudáfrica, en el quinto asalto el 22 de abril de 2001. Irónicamente, la OMB se formó en 1988 y coronó a su primer campeón de peso pesado: el italiano Francesco Damiani, el 6 de mayo de 1989, más de un mes antes de que Lennox Lewis se convirtiera en profesional, y mucho menos ganara cualquier versión de un título mundial de peso pesado. Antes de la anexión inaugural de la correa de la OMB por parte de Damiani, Mike Tyson fue el último campeón indiscutible de la era de los tres cinturones, haciendo una defensa de esos tres cinturones (AMB/CMB/FIB) contra Frank Bruno el 25 de febrero de 1989, dos y tres. un mes y medio antes del problema de la OMB de Damiani. Entonces, si la OMB cuenta como uno de los cuatro principales organismos sancionadores en el boxeo ahora, entonces contaba hace 25 años (no se lo digan ni al hermano Klitschko, ni a Oscar De La Hoya, ni a Marco Antonio Barrera, ni a Bernard Hopkins, ni a Manny Pacquiao, ni a muchos otros). grandes del ring que no lo hicieron), entonces Lennox Lewis nunca fue campeón indiscutible de peso pesado. Sin faltar el respeto, sólo los hechos. Mientras discutimos hechos, es Oleksandr, no Alexander Usyk, como muchos en los medios han pronunciado mal su nombre. “Oleksandr” es una versión exclusivamente ucraniana de Alexander. ¡Todos saluden a Oleksandr Usyk, el PRIMER campeón indiscutible de peso pesado de la era de los cuatro cinturones! Presentan la cartelera PPV Tank/Benavidez Round 12 con Mauricio Sulaimán: Una pelea que ya está entre las mejores Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.