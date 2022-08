Presentan el Undercard de Stevenson-Conceição el 23 de septiembre en New Jersey El peso ligero invicto Keyshawn Davis (5-0, 4 KOs) ahora tiene un oponente. Davis, el medallista de plata olímpico, peleará contra Omar Tienda (25-5, 18 KOs) en un combate de ocho asaltos el 23 de septiembre en la co-estelar de la defensa del título de la ciudad natal del campeón mundial de peso ligero junior WBC/WBO Shakur Stevenson contra el medallista de oro olímpico brasileño Robson Conceição en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey y transmisión de ESPN. La cartelera, transmitida en vivo por ESPN+, presenta una pelea de peso ligero junior de ocho asaltos entre el prospecto invicto Henry “Moncho” Lebron (16-0, 10 KOs) y Andy “El Tiburon” Vences (23-3-1, 12 KOs). En otra acción de cartelera, el protegido de Shakur Stevenson, Antoine Cobb (1-0-1, 1 KO) peleará una revancha inmediata contra Jaylan Phillips (1-2-1, 1 KO) en cuatro asaltos en el peso welter. Cobb y Phillips lucharon hasta un empate que complació al público el 30 de abril en la cartelera de Valdez-Stevenson. La cartelera también está programada para incluir los siguientes combates: Jahi Tucker (8-0, 5 KOs) vs. Jose Luis Sanchez (11-2-1, 4 KOs), 8 asaltos, peso welter Bruce “Shu Shu” Carrington (4-0, 3 KOs) vs. Jose Argel (9-4, 3 KOs), 6 asaltos, peso pluma Armani Almestica (6-0, 6 KOs) vs. Omar Urieta (3-1-1, 2 KOs), 6 asaltos, peso ligero Pablo Valdez (6-0, 5 KOs) vs. Noe Alejandro Lopez (11-5-1, 4 KOs), 6 asaltos, peso welter Orlando Gonzalez (18-1, 11 KOs) vs. Misael Lopez (13-1, 5 KOs), 8 asaltos, peso pluma Floyd “Cashflow” Diaz (6-0, 2 KOs) vs. Eduardo Diogo (3-0, 2 KOs), 6 asaltos, peso pluma junior WBC extiende hasta el 2 de septiembre plazo a Tyson Fury Love-Spark el 12 de noviembre en Cleveland por DAZN Like this: Like Loading...

