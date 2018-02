Postol lesionado, Indongo-Prograis por titulo interino del CMB

El invicto contendor de las 140 libras Regis Prograis se enfrentará ahora al ex campeón mundial unificado Julius Indongo por el Campeonato Mundial Súper Ligero interino del CMB el viernes 9 de marzo en el evento principal de 12 asaltos de SHOWTIME BOXING: SPECIAL EDITION en vivo por SHOWTIME a las 10 p.m. ET / PT de Deadwood Mountain Grand en Deadwood, Dakota del Sur.

Indongo reemplaza al previamente anunciado ex campeón mundial, Viktor Postol, quien se vio obligado a retirarse de la pelea por una lesión en la mano.

Nacido en Namibia y ahora luchando fuera de Omaha, NE, Indongo (22-1, 11 KOs) es un ex campeón unificado que ostentó los títulos de la FIB y la AMB de las 140 libras.