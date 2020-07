Peleas en Biloxi, Mississippi tuvieron presencia de fanáticos 1,000 espectadores pudieron asistir a un espectáculo de boxeo el sábado por la noche en el Centro de Convenciones de la Costa de Mississippi con 11,000 asientos en Biloxi, Mississippi. Los organizadores emitieron una advertencia de que “la entrada a este evento es bajo su propio riesgo”. En el evento principal, en el peso crucero DeShon Webster (12-3-3, 6 KOs) y Samuel Clarkson (22-6-1, 15 KOs) lucharon por un empate mayoritario de diez rounds. Clarkson fue el agresor y conectó los mejores golpes, pero los jueces le dieron 95-95, 95-95 y 96-94 para un boxeador no identificado. El título de peso crucero de la Liga Mundial de Boxeo (WBL) se mantuvo vacante. El invicto súper pluma Jeremy Hill (12-0, 7 KOs) ganó una decisión unánime de ocho rounds sobre Xavier Wilson (11-2-1, 1 KO). Hill anotó dos derribos en el camino a un veredicto 77-74, 78-73, 77-76. Icónico Palacio de Auburn Hills en Detroit, Michigan fue demolido Navarrete deja vacante el título supergallo de la OMB

