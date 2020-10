Pacquiao-McGregor está más cerca de realizarse Por.Gabriel F. Cordero Manny Pacquiao confirmó la firma de un acuerdo con Paradigm Sports, agencia de gestión deportiva que también representa a Conor McGregor. Un combate entre ambos podría estar más cerca que nunca de suceder. Fuentes cercanas a Pacquiao indican que existe la posibilidad que solo sean dos combates para retirarse y dedicarse a la carrera política electoral con el objetivo de convertirse en el próximo presidente de Filipinas. La última pelea de Pacquiao fue ante Keith Thurman a quien le gano el titulo mundial de peso wélter de la AMB. ¨Se acercan grandes cosas! Manténganse al tanto” expresó Pacquiao. Conferencia de Prensa Virtual Internacional con Mauricio Sulaiman

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.