Conferencia de Prensa Virtual Internacional con Mauricio Sulaiman El presidente del WBC, Mauricio Sulaimán, se reunió en una interesante conferencia virtual con la prensa internacional, discutiendo los principales temas y cuestiones. Los temas incluyeron la pelea del sábado entre Vasiliy Lomachenko y Teofimo López, el estado de Canelo Álvarez contra Avni Yildirim y el Sistema de puntuación remota del CMB. Sobre uno de los enfrentamientos que más interés ha despertado entre los aficionados: La pelea entre el campeón franquicia del CMB Vasiliy Lomachenko y Teofimo López, el sábado en el MGM Grand Bubble de Las Vegas, Nevada. Sulaiman describió esta como sin duda una de las peleas más importantes del año y que promete ser una fascinante prueba de estilo y poder ya que la calidad de ambos luchadores es sobresaliente. Luego explicó que el CMB ha recibido una solicitud para posponer la oferta de bolsa hacia la pelea entre Saul Álvarez y Avni Yildirim por el título vacante de peso súper mediano del CMB. Sin embargo, aseguró que este choque sería una prueba difícil para ambos luchadores porque si bien Avni no llega como favorito, las habilidades y sobre todo el hambre que tiene, demuestran que lo tiene todo para ser campeón verde y dorado. Otro tema importante del encuentro fue la puntuación remota del WBC, una iniciativa implementada por el WBC que ha tenido resultados muy satisfactorios, especialmente en este momento donde la seguridad es la máxima prioridad y donde el número de personas que participan en una tarjeta debe ser estrictamente limitado. Sulaimán explicó que el WBC ha desarrollado meticulosamente el “WBC Remote Scoring System”, que se ha utilizado eficazmente durante los últimos dos años para evaluar y capacitar a los oficiales del ring, en una solución para los eventos de box, especialmente relevantes, durante las condiciones actuales y que ha tenido una gran respuesta. Confirman Joshua-Pulev para el 12 diciembre en Londres

