Confirman Joshua-Pulev para el 12 diciembre en Londres Por.Gabriel F. Cordero Se ha confirmado que Kubrat Pulev y Anthony Joshua se enfrentarán en Londres el 12 de diciembre de este año en un combate por el título mundial de peso pesado, según el sitio web oficial de Kubrat Pulev. Pulev es el retador obligatorio por el título mundial de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) durante dos años y medio. La fecha y el lugar del evento ahora son definitivos y no están sujetos a cambios, y ambas partes han firmado el contrato oficial. “La pelea entre Kubrat Pulev y Anthony Joshua estaba originalmente programado para junio, más tarde, debido a la pandemia de coronavirus, se pospuso para julio. Sin embargo, la difícil situación en Inglaterra y los miles de infectados lo pospuso indefinidamente. ¡12 de diciembre, Londres! Mauricio Sulaimán: FECOMBOX, agrupación que ha buscado unidad

