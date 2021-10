P4P Amanda firma con el Team de Jake Paul La boxeadora de P4P, Amanda Serrano (41-1-1, 30 KOs) ha anunciado que firmó oficialmente con Jake Paul’s Most Valuable Promotions y planea ser más vocal fuera del ring. “Trabajé sin descanso para ser la mejor boxeadora de la historia y ahora tengo un equipo que trabajará igual de duro para recompensar esos esfuerzos”, escribió Serrano en Instagram. “A lo largo de los años, he dejado que mi actuación en el ring hable por sí misma. De ahora en adelante voy a estar hablando de eso … no más Serrano dulce y silencioso ”. Ella firmó la publicación, “Atentamente, Boxing’s GWOAT”. Tszyu concentrado en derrotar a Inoue Probellum firma alianza con Wasserman

