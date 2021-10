Probellum firma alianza con Wasserman La última empresa de Richard Schaefer, Probellum, anunció un acuerdo de co-promoción de múltiples peleas y varios años con Wasserman Boxing, que adquirió Team Sauerland a principios de este año. La asociación verá una serie de eventos de alto perfil que se llevarán a cabo en Alemania, con el primero programado para el 3 de diciembre, mientras que también se planean otras fechas para Berlín en febrero y Colonia en mayo. El establo de Wasserman incluye estrellas internacionales Chris Eubank Jr, Filip Hrgović y Mairis Briedis, así como talentos domésticos alemanes como Vincent Feigenbutz, Abass Baraou, Denis Radovan, Leon Bunn, Patrick Wojcicki y Sophie Alisch. P4P Amanda firma con el Team de Jake Paul Sede Munguia-Rosado será en el Anaheim, California

