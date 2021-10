Tszyu concentrado en derrotar a Inoue Por Ray Wheatley – World of Boxing El peso mediano ligero # 1 de la OMB, Tim Tszyu (19-0, 15 KOs), está totalmente decidido a derrotar al ex retador al título mundial de la OMB Takeshi Inoue (17-1-1, 10 KOs) el 17 de noviembre en Australia. “Estoy rompiendo almohadillas cuatro veces esta semana, entrenando dos veces, acondicionando tres veces, fuerza tres veces. Estoy en las dunas de arena, haciendo mi trabajo de estiramiento y corriendo todas las mañanas ”, dijo Tszyu a Fox Sports. “Ya llevo ocho semanas. ¡Me he estado destrozando! ” La cartelera de Tszyu-Inoue contará con muchos de los mejores boxeadores de las 154 libras de Australia en acción. Wade Ryan (19-9, 7 KOs) contra Ben Mahoney (11-0, 6 KOs), el ex retador al título mundial Dennis Hogan (28-4-1, 7 KOs) contra Tommy Browne (42-7-2, 18 KOs) ) y Joel Camilleri (20-6-1, 8 KOs) contra Wes Capper (22-4-1, 13 KOs). Claressa Shields desafía a Jake Paul a pelear P4P Amanda firma con el Team de Jake Paul

